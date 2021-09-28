أهالي ضحايا المرفأ يتّجهون للتصعيد في الأيام المقبلة

كشفت معلومات لـ"السياسة" الكويتية أن "أهالي الضحايا يتجهون للتصعيد في الأيام المقبلة، لتوجسهم أن هناك مخططاً واضحاً للإطاحة بالقاضي البيطار، على غرار سلفه القاضي فادي صوان، لأن هذه الطغمة الحاكمة لن تسمح بتبيان الحقيقة، ومعرفة الجهة أو الجهات المتورطة بهذا الملف".