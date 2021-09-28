التفاوض مع صندوق النقد يحضر في جلسة اليوم

من المتوقّع أن يشكّل موضوع إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أحد أبرز الملفات التي ستبحثها الحكومة في جلستها التي ستعقدها، اليوم، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وهي الأولى لها بعد نيلها الثقة، على وقع ضغوطات فرنسية ودولية، وفق ما كشفته لـ"السياسة" الكويتية مصادر وزارية، من أجل التزام لبنان بالإصلاحات الضرورية، كونها المعبر الإلزامي لإخراجه من المأزق الذي يواجهه، اقتصادياً ومالياً.