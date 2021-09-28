شربل لـ"الأنباء" الكويتية: التمديد للمجلس سيقابله التمديد لعون

أكّد وزير الداخلية الأسبق مروان شربل أن "الانتخابات النيابية ستحصل لا محالة في مواعيدها الدستورية، وذلك لثلاثة أسباب رئيسية وهي: التمديد لمجلس النواب سيقابله حكما ودون أدنى شك التمديد لرئيس الجمهورية، والضغوطات الخارجية الى جانب الضغوطات الشعبية داخليا، وعدم قدرة أي كتلة نيابية أو فريق حزبي على مواجهة عين الشعب وتبني التمديد علنا لمجلس النواب، علما ان 80% من النواب لن يمانعوا سرا وتحت الطاولة تمديد ولاية المجلس".ولفت في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية إلى ان "الأخطر مما تتقدّم، هو ان المجلس النيابي الحالي، لا يستطيع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك بسبب مخالفته المادة 41 من الدستور، نتيجة عدم إجراء انتخابات نيابية فرعية، على اثر شغور 11 مقعدا نيابيا سواء باستقالة 8 نواب او بوفاة 3، الأمر الذي تسبب في انتفاء المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس، خلافا للفقرة أ من المادة 24 من الدستور، ما يعني من وجهة نظر شربل، ان المجلس النيابي الحالي وان كان شرعيا، فإنه غير دستوري، ولا يستطيع بالتالي انتخاب رئيس للجمهورية، ما يعني ان الانتخابات النيابية باتت مؤكدة وحتمية".