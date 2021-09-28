لبنان

رئيس وزراء الأردن يصل مساء اليوم إلى بيروت

Lebanon 24
28-09-2021 | 18:19
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تحضر عملية استجرار الكهرباء من الأردن على جدول محادثات رئيس وزراء الأردن بشير الخصاونة الذي يصل مساء اليوم إلى بيروت في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري، وسيجري محادثات رسمية مع الرئيس نجيب ميقاتي، كما يلتقي الخصاونة الرئيسين ميشال عون ونبيه بري.
المصدر: اللواء
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