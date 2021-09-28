28
o
بيروت
33
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بدء صيانة وصلة خطّ الغاز العربي في لبنان
Lebanon 24
28-09-2021
|
22:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" الاخبار": أنهى الوفد الفني السوري معاينة الوصلة الخاصة بخط الغاز العربي والتي تمتد على طول 36 كلم بين نقطة الدبوسية الحدودية ومعمل دير عمار. وقد أظهر الكشف الأولي عدم وجود أيّ ضرر يعيق مرور الغاز، وأن عملية الصيانة تحتاج الى أيام قليلة وستتولاها فرق فنية سورية من دون مقابل. وبعد التفاهم مع اللجنة الفنية اللبنانية، غادر الوفد السوري مساء أمس عائداً الى سوريا.
وبحسب التفاهمات التي جرت سابقاً بين الوزراء المعنيين في لبنان وسوريا والأردن ومصر، فإن إعادة تأهيل الخط كانت منوطة بشركة مصرية، لكنّ تأخر إصدار الولايات المتحدة قرارات عبر وزارة الخزانة لإعفاء هذه الشركات من عقوبات «قانون قيصر»، فرض اللجوء الى سوريا. وقد أبلغ وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة نظيره اللبناني أن دمشق ستساعد في معالجة الخلل الفني من دون مقابل.
وتؤكد مصادر وزارة الطاقة أن تجهيز الخطّ يتطلّب أسبوعاً كحدّ أقصى، وأن الباقي رهن بسفر فياض إلى مصر لوضع إطار زمني للمرحلة المقبلة وإطار عملي لاستجرار الغاز المصري، ما يسمح بتشغيل معمل دير عمار سريعاً.
من جهة أخرى، يتوقع أن ينجز لبنان اتفاقية تعاون مع مصر لشراء كمية من الفيول المخصص لإنتاج الطاقة وفق الآلية نفسها التي اعتمدت في الاتفاق مع العراق، ما يسمح للبنان باستبدال الفيول المصري بفيول يناسب مولدات الطاقة في لبنان. وأشارت المصادر الى أن فياض يجهّز ملفاً بانتظار قرار سفره الى القاهرة لإتمام الأمر، وخصوصاً الجانب المالي منه.
لبنان
إقتصاد
تابع
الأكثر قراءة
إلى جميع المواطنين.. خبرٌ هام عن الكهرباء والتغذية
Lebanon 24
إلى جميع المواطنين.. خبرٌ هام عن الكهرباء والتغذية
12:30 | 2021-09-28
28/09/2021 12:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر البنزين قد يرتفع غداً.. إليكم الثمن المتوقع للـ20 ليتراً
Lebanon 24
سعر البنزين قد يرتفع غداً.. إليكم الثمن المتوقع للـ20 ليتراً
13:37 | 2021-09-28
28/09/2021 01:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ بارز ينكشف عن أزمة البنزين.. لهذا السبب تختفي الطوابير
Lebanon 24
سرّ بارز ينكشف عن أزمة البنزين.. لهذا السبب تختفي الطوابير
12:00 | 2021-09-28
28/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يصل بهم الحال إلى الحسد.. مواليد هذه الأبراج يغيرون من نجاحات غيرهم
Lebanon 24
يصل بهم الحال إلى الحسد.. مواليد هذه الأبراج يغيرون من نجاحات غيرهم
07:20 | 2021-09-28
28/09/2021 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية... هذه تسعيرته عصرا
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية... هذه تسعيرته عصرا
09:50 | 2021-09-28
28/09/2021 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:09 | 2021-09-29
بوشيكيان: منفتحون على مختلف الدول لزيادة تسويق الصناعات اللبنانية
03:07 | 2021-09-29
تشرين يطلّ بطقس خريفيّ بامتياز!
03:00 | 2021-09-29
كلام لعون عن التحقيق والقضاء
03:00 | 2021-09-29
قانون الانتخاب يدخل في البازار السياسي
02:45 | 2021-09-29
سرقة مجوهرات بالبَنسة والمفكّ والزوجة تبيع المسروقات
02:43 | 2021-09-29
"ليس هناك أي تباين بين عون وميقاتي"... إليكم ما كشفه كلاس
فيديو
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
Lebanon 24
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
05:00 | 2021-09-28
29/09/2021 10:23:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
06:20 | 2021-09-27
29/09/2021 10:23:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
05:00 | 2021-09-26
29/09/2021 10:23:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact