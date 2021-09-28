هل تحصل تشكيلات في الخارجية؟

تروج جهات لاحتمال مناقشة مجلس الوزراء فكرة إجراء تشكيلات جزئية في ملاك وزارة الخارجية، بما يسمح بمناقلات ضرورية في وقت قريب، من دون ربط الأمور بسلة تشكيلات شاملة، وسط مخاوف من أن تحاول القوى السياسية فرض الأمر على الوزارة لمعالجة مشكلات تخص كل جهة على حدة.

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