لبنان

لا تعديلات على برامج استيراد الدواء

Lebanon 24
28-09-2021 | 22:29
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قرر وزير الصحة فراس أبيض عدم إدخال تعديلات على برامج الاستيراد التي كانت مقررة أيام الوزير السابق حمد حسن، تاركاً الأمور تسير وفق ما انتهت إليه المحادثات والتفاهمات بين الوزير السابق ومستوردي الأدوية. ويعمل أبيض على مشروع تعزيز المراكز الصحية التي توفر فرصاً أكبر لحصول لبنان على كميات كبيرة من الهبات الخاصة بالأدوية المزمنة ما يحد من الضغط المحتمل في حال رفع الدعم كلياً، بينما يتولى الرئيس نجيب ميقاتي مساعدته في معالجة الملفات العالقة مع حاكم مصرف لبنان .
وينقل عن أبيض قوله إنه "غير مستعجل" على فرض سياسات جديدة تحدث انقلاباً في عمل الوزارة.
(الاخبار)
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