لبنان

تحالف مع مستقلّين

Lebanon 24
28-09-2021 | 22:36
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يتّجه حزب مسيحي بارز إلى التحالف مع مستقلّين لا مع قوى سياسية وحزبية على غرار الإستحقاقات السابقة.
(النهار)
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