لبنان

ماذا يجري في سدّ شبروح؟

Lebanon 24
28-09-2021 | 22:38
A-
A+
Doc-P-869081-637684908099366372.jpg
Doc-P-869081-637684908099366372.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول خبراء تقريراً فنياً في التفتيش الهندسي التابع للتفتيش المركزي يحذّر من حجم التسرّب في سدّ شبروح بالاضافة الى خطورته على جسم السدّ.
(نداء الوطن)
مواضيع ذات صلة
قوات تركية جديدة تدخل سوريا.. ومخاوف من مواجهة محتملة
lebanon 24
29/09/2021 10:24:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم مخاوف السلامة.. تسلا تتيح القيادة الذاتية في سيارتها بـ "ضغطة زر"
lebanon 24
29/09/2021 10:24:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة وطالبان.. جدل "الاعتراف" ومخاوف "الحرب الأهلية"
lebanon 24
29/09/2021 10:24:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف من رفع يد القاضي البيطار.. وعودة الحصانات إلى ما كانت عليه!
lebanon 24
29/09/2021 10:24:07 Lebanon 24 Lebanon 24

سد شبروح

مخاوف

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:09 | 2021-09-29
03:07 | 2021-09-29
03:00 | 2021-09-29
03:00 | 2021-09-29
02:45 | 2021-09-29
02:43 | 2021-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website