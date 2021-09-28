من يسرق كابلات الكهرباء؟

رجّح مصدر أمني ان تكون سرقات الأسلاك الكهربائية والمحوّلات التابعة للشبكة تنفّذها عصابات محترفة تضمّ بعض العاملين لدى شركات مقدّمي الخدمات.

(نداء الوطن)