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لبنان
من يسرق كابلات الكهرباء؟
Lebanon 24
28-09-2021
|
22:40
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رجّح مصدر أمني ان تكون سرقات الأسلاك الكهربائية والمحوّلات التابعة للشبكة تنفّذها عصابات محترفة تضمّ بعض العاملين لدى شركات مقدّمي الخدمات.
(نداء الوطن)
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