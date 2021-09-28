لبنان

من يسرق كابلات الكهرباء؟

Lebanon 24
28-09-2021 | 22:40
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رجّح مصدر أمني ان تكون سرقات الأسلاك الكهربائية والمحوّلات التابعة للشبكة تنفّذها عصابات محترفة تضمّ بعض العاملين لدى شركات مقدّمي الخدمات.
(نداء الوطن)
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كابلات الكهرباء

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