أواخر آب 2019، أُوقف صاحب شركة «نيو بلازا تورز» فواز فواز على خلفية قيامه بأعمال نصب واحتيال راح ضحيتها نحو 500 مُسافر «احتُجزوا» في تركيا بعدما تبين أن الحجوزات التي تمت عبر شركته كانت وهمية.