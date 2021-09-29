اشكال فردي ليلا في مشتى حسن

وقع إشكال فردي ليلا في بلدة مشتى حسن في عكّار تطور إلى إطلاق نار حيث أقدم المدعو ”م.ب“ على إطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه المدعو ”ح.ح“ من بلدة مشتى حسن من دون إصابته لتقتصر الأضرار على الماديات.و عُلم أن أسباب الإشكال يعود لمناكفات شبابية.و قد إدعى الأخير أمام مخفر مشتى حسن على المعتدي بجرم محاولة قتل والتحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص.