لبنان

اشكال فردي ليلا في مشتى حسن

Lebanon 24
29-09-2021 | 00:19
A-
A+
Doc-P-869123-637684972223334760.jpg
Doc-P-869123-637684972223334760.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع إشكال فردي ليلا في بلدة مشتى حسن في عكّار تطور إلى إطلاق نار حيث أقدم المدعو ”م.ب“ على إطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه المدعو ”ح.ح“ من بلدة مشتى حسن من دون إصابته لتقتصر الأضرار على الماديات.

و عُلم أن أسباب الإشكال يعود لمناكفات شبابية.

و قد إدعى الأخير أمام مخفر مشتى حسن على المعتدي بجرم محاولة قتل والتحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:09 | 2021-09-29
03:07 | 2021-09-29
03:00 | 2021-09-29
03:00 | 2021-09-29
02:45 | 2021-09-29
02:43 | 2021-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website