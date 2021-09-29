لبنان

خبر سار عن أزمة البنزين.. صفحة الطوابير طويت؟

Lebanon 24
29-09-2021 | 00:45
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أمل عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، أن نكون قد طوينا صفحة الطوابير امام محطات المحروقات، مشيراً الى انها مرتبطة بتوفر الكميات وليس السعر.
ولفت البراكس في حديث لاذاعة صوت كل لبنان الى انه عندما فتح مصرف لبنان الاعتمادات وقامت البواخر بالتفريغ توافر البنزين في كل المحطات ما أدى إلى انفراجات وتخفيف الطوابير، مشدداً على وجود طلبات جديدة تم تقديمها لمصرف لبنان وإذا أعطى المركزي الموافقات لكل الشركات فستبقى الانفراجات ولكن إذا كانت الموافقات لشركة او شركتين فقط بالمداورة فالأزمة ستعود.
 
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