رئيس وزراء الاردن في بيروت مساء لتهنئة ميقاتي بتشكيل الحكومة

يصل الى بيروت مساء اليوم رئيس وزراء الاردن بشر الخصاونة على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية للبنان تستمر حتى غد الخميس لتهنئة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة واجراء محادثات تتناول تعزيز العلاقات اللبنانية- الاردنية، اضافة الى ملفات التعاون المستجد في ما يتعلق باستيراد الغاز المصري عبر الاراضي الاردنية واستجرار الكهرباء من الاردن عن طريق سوريا الى لبنان . وستشكل الزيارة مناسبة للتحضير لانعقاد اللجنة العليا اللبنانية- الاردنية في وقت لاحق.

ويرافق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الاردني وفد يضم اربعة وزراء اضافة الى سفير الاردن في لبنان.

ومن المقرر ان يصل رئيس الوزراء الاردني الى بيروت مساء الى مطار بيروت ، حيث يستقبله رئيس الحكومة ثم ينتقل الى مقر اقامته.

اما المحادثات الرسمية بين رئيسي وزراء الاردن ولبنان فستجري صباح الخميس في السراي الكبير في مشاركة الوزراء الاردنيين ونظرائهم اللبنانيين، على ان يسبق ذلك الاستقبال الرسمي للضيف لدى وصوله الى السراي.

بعد ذلك سيعقد لقاء ثنائي بين الرئيسين يعقبه اجتماع موسع يشارك فيه الوفدان الوزاريان الاردني واللبناني. وتختتم المحادثات بلقاء صحافي مشترك للرئيسين ميقاتي والخصاونة، ينتقل بعدها رئيس وزراء الاردن الى القصر الجمهوري للاجتماع بالرئيس ميشال عون، ثم الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.ويقيم الرئيس ميقاتي غداء على شرف رئيس وزراء الأردن والوفد الوزاري، يغادر بعدها الضيف الاردني بيروت عائدا الى عمان.