لبنان

خلافات داخل "التيار" لهذه الاسباب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-09-2021 | 01:30
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يشهد التيار الوطني الحر تباينات جدية في وجهات النظر حيال عدة قضايا اساسية مطروحة من ابرزها الموقف من حاكم مصرف لبنان ومن تشكيل الحكومة الجديدة.

 

وتقول مصادر مطلعة ان "التيار" لا يقترب من انقسام او انشقاق جديد، لكن خلافات جذرية في وجهات النظر حيال القضايا الاقتصادية والسياسية المطروحة باتت تسيطر داخل المؤسسة الحزبية وتحديدا بين رئيس "التيار "جبران باسيل وفريقه من جهة وبين المعارضين له من جهة اخرى.

 

وتضيف المصادر "ان الخلافات تطال قضايا مرتبطة بشروط صندوق النقدي الدولي والموقف منها، اضافة الى شكل العلاقة بالقوى السياسية والموقف من بعض التفاصيل الانتخابية".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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