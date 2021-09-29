هذا ما قاله عبدالله عن مشاركة المغتربين بالانتخابات

رأى النائب بلال عبدالله عبر تويتر "أن مقاربة مشاركة أهلنا المغتربين في الاستحقاق الدستوري،ومع احترام وتفهم هواجس البعض،يجب أن تكون من زاوية وطنية اجتماعية وأقتصادية،تتخطى كل الحسابات الأنتخابية ومعايير الربح والخسارة لأنهم يشكلون الرئة التي يتنفس منها لبنان بعد انهيارنا وافلاسنا وعزلتنا. هم أهلنا وسندنا وثروتنا".

أن مقاربة مشاركة أهلنا المغتربين في الاستحقاق الدستوري،ومع احترام وتفهم هواجس البعض،يجب أن تكون من زاوية وطنية اجتماعية وأقتصادية،تتخطى كل الحسابات الأنتخابية ومعايير الربح والخسارة لأنهم يشكلون الرئة التي يتنفس منها لبنان بعد انهيارنا وافلاسنا وعزلتنا.

هم أهلنا وسندنا وثروتنا ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) September 29, 2021