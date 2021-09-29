أهالي شهداء المرفأ: لا نطلب إلاّ القانون والعدالة

أشار الناطق الرسمي بإسم لجنة عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت ابراهيم حطيط في حديث اذاعي، الى أنه "بناءً على تواجد اللبنانيين وتضامنهم معنا سنعلن اليوم عن مجموعة خطوات ومن الممكن ان نعمد اخذ خطوات تصعيدية ونحن لا نطلب إلاّ القانون والعدالة ونراهن على الثورة في القضاء".



