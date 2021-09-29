"ليس هناك أي تباين بين عون وميقاتي"... إليكم ما كشفه كلاس

بعد انتشار أخبار عن خلاف بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي حول من سيشمل الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي، وضع وزير الشباب والرياضة جورج كلاس هذه الأخبار في إطار التحليلات الافتراضية، مؤكداً، في حديث اذاعي، أن ليس هناك أي تباين بين الرئيسين.

وشدد كلاس على أنه، في ظل تسمية الحكومة "معاً للإنقاذ"، المطلوب أن يبادر الجميع الى انقاذ لبنان من الورطة التي يعيشها.

ولفت كلاس الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سبق أن أكد أن مشاريع القوانين الموجودة في اللجان النيابية ستقر، موضحاً أن ثمة قوانين أُقرت والمطلوب من السلطة التنفيذية أن تبادر الى تنفيذها.