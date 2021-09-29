لبنان

"ليس هناك أي تباين بين عون وميقاتي"... إليكم ما كشفه كلاس

Lebanon 24
29-09-2021 | 02:43
A-
A+
Doc-P-869169-637685054133801567.jpg
Doc-P-869169-637685054133801567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بعد انتشار أخبار عن خلاف بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي حول من سيشمل الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي، وضع وزير الشباب والرياضة جورج كلاس هذه الأخبار في إطار التحليلات الافتراضية، مؤكداً، في حديث اذاعي، أن ليس هناك أي تباين بين الرئيسين.

وشدد كلاس على أنه، في ظل تسمية الحكومة "معاً للإنقاذ"، المطلوب أن يبادر الجميع الى انقاذ لبنان من الورطة التي يعيشها.

ولفت كلاس الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سبق أن أكد أن مشاريع القوانين الموجودة في اللجان النيابية ستقر، موضحاً أن ثمة قوانين أُقرت والمطلوب من السلطة التنفيذية أن تبادر الى تنفيذها.

 

المصدر: إذاعة صوت كل لبنان
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:28 | 2021-09-29
04:30 | 2021-09-29
06:09 | 2021-09-29
06:00 | 2021-09-29
05:55 | 2021-09-29
05:48 | 2021-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website