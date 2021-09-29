بوشيكيان: منفتحون على مختلف الدول لزيادة تسويق الصناعات اللبنانية

أكد وزير الصناعة جورج بوشيكيان، أنه يعمل في قطاع الصناعة على تفعيل كل المؤسسات بينها الرقابية لتحسين الجودة أكثر، كما أنه يجري اتصالات مع الخارج من أجل زيادة كمية الصادرات، مؤكدًا "الانفتاح على جميع الدول، لزيادة تسويق الصناعات اللبنانية، ومحاولة فتح أسواق في دول جديدة".وأكد في حديث الى "صوت كل لبنان"، أنه سيعقد اجتماعًا منفردًا غدًا في السرايا مع وزير الصناعة الأردني، للبحث في موضوع الصناعات اللبنانية والاردنية ومعرفة حاجات السوق الأردنية من أجل التبادل التجاري بين البلدين، كما تطرق الى افتتاح المؤتمر اللبناني - العراقي الاثنين.