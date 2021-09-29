لبنان

الصايغ: تفجير المرفأ يتحمل فداحة مأساته مسؤولون عديمو الضمير

Lebanon 24
29-09-2021 | 03:25
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غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “تعليق التحقيق بانفجار المرفأ جريمة تفوق الانفجار نفسه. تفجير يتحمل فداحة مأساته مسؤولون متواطئون عديمو الضمير، ومسؤولون مهملون عديمو الكفاءة. فلترفع الحصانة عن الجميع، وليمثلوا أمام قاضي التحقيق بعيدا عن التهديد والوعيد”.
 
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