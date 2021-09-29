الصايغ: تفجير المرفأ يتحمل فداحة مأساته مسؤولون عديمو الضمير

غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “تعليق التحقيق بانفجار المرفأ جريمة تفوق الانفجار نفسه. تفجير يتحمل فداحة مأساته مسؤولون متواطئون عديمو الضمير، ومسؤولون مهملون عديمو الكفاءة. فلترفع الحصانة عن الجميع، وليمثلوا أمام قاضي التحقيق بعيدا عن التهديد والوعيد”.

تعليق التحقيق بانفجار المرفأ جريمة تفوق الانفجار نفسه.. تفجير يتحمّل فداحة مأساته مسؤولون متواطئون عديمو الضمير ومسؤولون مهملون عديمو الكفاءة.. فلتُرفع الحصانة عن الجميع وليمثلوا امام قاضي التحقيق بعيداً عن التهديد والوعيد.. pic.twitter.com/cvztkvcROb — Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) September 29, 2021