الصايغ: تفجير المرفأ يتحمل فداحة مأساته مسؤولون عديمو الضمير

تعليق التحقيق بانفجار المرفأ جريمة تفوق الانفجار نفسه.. تفجير يتحمّل فداحة مأساته مسؤولون متواطئون عديمو الضمير ومسؤولون مهملون عديمو الكفاءة.. فلتُرفع الحصانة عن الجميع وليمثلوا امام قاضي التحقيق بعيداً عن التهديد والوعيد.. pic.twitter.com/cvztkvcROb
— Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) September 29, 2021
تعليق التحقيق بانفجار المرفأ جريمة تفوق الانفجار نفسه.. تفجير يتحمّل فداحة مأساته مسؤولون متواطئون عديمو الضمير ومسؤولون مهملون عديمو الكفاءة.. فلتُرفع الحصانة عن الجميع وليمثلوا امام قاضي التحقيق بعيداً عن التهديد والوعيد.. pic.twitter.com/cvztkvcROb