لبنان

قائد الجيش بحث وسليم في الشؤون العسكرية

Lebanon 24
29-09-2021 | 03:22
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وبحث معه شؤوناً تتعلق بالمؤسسة العسكرية.
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جوزف عون

وزير الدفاع

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