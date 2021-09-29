لبنان

"بعد التسعيرة الجديدة للمحروقات"...محطات البنزين تفتح ابوابها في الشمال

Lebanon 24
29-09-2021 | 03:30
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بعد صدور التسعيرة الجديدة للمحروقات، فتحت محطات الوقود في الشمال وعكار،ابوابها امام المواطنين،لتزويد سياراتهم بالوقود.
ولوحظ ان طوابير السيارات بسيطة امام المحطات.
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الشمال

محطات بنزين

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