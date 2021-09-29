"بعد التسعيرة الجديدة للمحروقات"...محطات البنزين تفتح ابوابها في الشمال

بعد صدور التسعيرة الجديدة للمحروقات، فتحت محطات الوقود في الشمال وعكار،ابوابها امام المواطنين،لتزويد سياراتهم بالوقود.

ولوحظ ان طوابير السيارات بسيطة امام المحطات.