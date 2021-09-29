جريح بحادث سير على اوتستراد التبانة في طرابلس

وقع حادث سير على اوتستراد التبانة - طرابلس بين سيارة رباعية الدفع من نوع بي ام x5 و دراجة نارية تعرض نتيجتها سائق الدراجة النارية لاصابة.



حيث تم نقله بواسطة سيارة مدنية الى احدى مستشفيات طرابلس للعلاج.