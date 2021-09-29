لبنان

جريح بحادث سير على اوتستراد التبانة في طرابلس

Lebanon 24
29-09-2021 | 03:40
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وقع حادث سير على اوتستراد التبانة - طرابلس بين سيارة رباعية الدفع من نوع بي ام x5 و دراجة نارية تعرض نتيجتها سائق الدراجة النارية لاصابة.

حيث تم نقله بواسطة سيارة مدنية الى احدى مستشفيات طرابلس للعلاج.
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طرابلس

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