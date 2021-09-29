وزير الداخلية يؤكد: بدأنا التحضيرات للانتخابات النيابية

اشار وزير الداخلية سالم المولوي الى ان استعدادات الوزارة اللوجستية يتم العمل عليها، وبالنسبة الى الكلفة المادية يتم العمل عليها، وذكر بان ابرز النفقات هي رواتب الموظفين وبدل انتقال الموظفين والقضاة، وبالنسبة للتدريب يتم مساعدتنا من قبل المنظمات الدولية.واكد المولوي في حديث لـ"LBCI"، ان الاستعداد لاجراء الانتخابات في موعدها الا ان تحديدها بآذار يحتاج الى تعديل تشريعي، والموضوع يتعلق بالمهل القانونية. وذكر بان التسجيل للانتخابات في الخارج سيكون بين 1 تشرين الاول و20 تشرين الثاني في البعثات الدبلوماسية، وبالنسبة الى النواب الستة في الخارج ستعقد اليوم اجماع اللجنة المشتركة بين الخارجية والداخلية لبحث دقائق الامور.وحول ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، لفت الى انه وصله بالامس بعد الظهر ملف رفع الحصانة عن اللواء عباس ابراهيم، وانا اريد درسه ومتابعته ولدي مهلة 15 يوم عمل ولن استغرقهم كلهم. واكد بان جوابه وتبريره سيكون على اساس مضمون الطلب الذي ارسله القاضي طارق البيطار. واكد بانه لا يتأثر بالاعلام وانما يتأثر بالقانون.