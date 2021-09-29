لبنان

ماذا يجري في مستشفى رفيق الحريري؟

Lebanon 24
29-09-2021 | 03:51
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أعلن موظفو مستشفى الحريري الحكومي الاضراب المفتوح مهددين باقفال الأقسام، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية.
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مستشفى رفيق الحريري

اضراب

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