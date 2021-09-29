لبنان

احتجاج لعمال طرابلس امام مبنى البلدية (صور)

Lebanon 24
29-09-2021 | 03:47
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بدأ عمال بلدية طرابلس اضرابا مفتوحا ونفذوا اعتصاما أمام مبنى البلدية للمطالبة بحقوق العمال المتمثلة بصرف بدل مواصلات وزيادة الرواتب بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والظروف الصعبة التي تمر بالبلد، حسبما ذكر مراسل "الجديد".

ودعا رئيس اتحاد العمالي العام في الشمال شادي السيد رئيس البلدية لانصاف العمال والنظر لأوضاع 400 عامل لم يحصلوا على اي من الحقوق على مدى سنوات.
ولاحقا انضم رئيس بلدية طرابلس رياض يمق وأعلن وقوفه إلى جانب المعتصمين واعدا بصرف 3 ملايين ليرة لبنانية لكل عامل لتحسين ظروفهم المعيشية وسيطبق القرار فور اكتمال الإجراءات القانونية.
خطوة يمق لاقت ترحيبا من جانب الاتحاد العمالي العام فهذا القرار عادل ويخدم مصلحة العمال
من جهته عمر دلال نقيب عمال بلدية طرابلس أعلن رفع الاعتصام بعد قرار رئيس البلدية ودعا العمال إلى مزاولة اعمالهم شاكرا للرئيس تعاونه الكامل مع الطبقة الكادحة
 
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