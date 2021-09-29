لبنان

الرابطة المارونية رحبت بتعميم مشاركة المنتشرين في الانتخابات

Lebanon 24
29-09-2021 | 04:11
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هنأ رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله ابي نصر في تصريح ، وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله ابوحبيب بالتعميم الذي اصدره إلى السفارات والقنصليات اللبنانية في ديار الانتشار، بوجوب تسجيل اللبنانيين المقيمين في نطاق صلاحياتها بغرض المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

واعتبر أن "هذا التعميم هو خطوة اساسية على طريق تكوين الهيئة الناخبة وفق منطوق القانون، تمهيدا لإجراء الانتخابات وإشراك اللبنانيين غير المقيمين فيها".

اضاف: "تتمنى الرابطة المارونية قيام تعاون وثيق بين وزارتي الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين لتحقيق هذا الهدف، الذي ينصف اللبنانيين المنتشرين الذين يجب التعاطي معهم كأصحاب حق وشركاء أساسيين في المواطنة، لأنهم كانوا وما زالوا رافعة لبنان ورئته في الازمنة الصعبة، خصوصا في محنته الراهنة، ومعظمهم غادر لبنان قسرا بسبب قساوة الأحوال وضيق سبل العيش. لكنهم لم ينسوا وطنهم الام البتة الذي يمدونه بالدعم المادي والمعنوي باستمرار"، مؤكدا انه "من ابسط حقوقهم على دولتهم أن تقر لهم حق الانتخاب حيثما هم، توخيا للعدالة والمساواة بين اللبنانيين اولا، لئلا يقال ان الدولة لا تتعرف عليهم إلا عند الحاجة".
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