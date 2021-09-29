لبنان

ماذا قال وزير الإقتصاد عن أسعار السلع؟

Lebanon 24
29-09-2021 | 04:20
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أكد وزير الاقتصاد أمين سلام في حديث تلفزيوني  لقناة "الجديد" انه "لا يوجد أي خلاف بين الرئيسين ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تشكيل الوفد إلى مفاوضات صندوق النقد ويوجد تنسيق وتفاهم، موضحا ان "نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي سيترأس الوفد إلى مفاوضات صندوق النقد وهناك اتفاق على ادخال المستشارين فيه، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيشارك في المفاوضات وهو عضو أساسي بالوفد".

وشدد على اننا "نعمل على عدم الوقوع بالمطبات التي وقعت فيها الحكومة السابقة ونحاول تذليل العقبات التي تواجهنا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتوزيع الخسائر هو العمود الفقري في هذه المفاوضات".

ولفت إلى ان "انخفاض أسعار السلع لا بأس به ونشكر الجهات التي إلتزمت بالتسعيرات بناء على انخفاض سعر صرف الدولار ونعول على دور البلديات وسأطلبه من وزير الداخلية". وقال: "نعمل على أن لا نصل إلى أسعار خيالية لربطة خبز وهناك تضارب بالاسعار بيننا وبين الأفران والمطاحن".
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