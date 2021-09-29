جهاز الطوارئ و الاغاثة: إصابة نتيجة حادث سير في الضنية

صدر عن غرفة عمليات جهاز الطوارئ و الإغاثة البيان التالي:



وقع حادث سير في حي السقي اوتستراد الجديد في بلدة سير الضنية ، ما أدى إلى اصابة شخص في الرقبة و القدم ، وقد عملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ و الاغاثة على إسعافه و نقله إلى مستشفى سير الضنية الحكومي للمعالجة.