"بسبب عطل على الشبكة"....قطع مياه الري في دائرة مشروع ري صيدا_جزين

اعلنت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" أن "فرق الصيانة و التوزيع في دائرة مشروع ري صيدا - جزين في لبعا وبإشراف مصلحة الإستثمار و الصيانة، ستقوم بقطع مياه الري عن المشتركين في بعض البلدات ابتداء من صباح يوم الخميس الواقع فيه 30 / 9 / 2021، لمدة تراوح بين يومين الى خمسة أيام تقدر بحسب حجم العطل الحاصل على الشبكة الرئيسية وسط بلدة عين المير، قرب منزل السيد جو اسكندر، مما يستدعي اعمال حفريات والكشف على الشبكة على عمق ثلاثة أمتار 3 م وتحديد العطل، وتأمين القطع اللازمة وفق نوعه لصيانته".ولفتت، في بيان،الى ان البلدات التي ستتأثر التغذية بمياه الري فيها هي : عين المير ، بيصور، المحاربية، جنسنايا،القرية المجيدل، عين الدلب، المية ومية، درب السيم و زغدرايا.وطلبت المصلحة من المشتركين المستفدين من مياه المشروع "أخذ التدابير اللازمة في ري محاصيلهم، وستعمل المصلحة جاهدة لإنجاز أشغال الصيانة بأسرع ما يمكن".