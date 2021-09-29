لبنان

في طرابلس... عثر عليه مقتولا

Lebanon 24
29-09-2021 | 05:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على المواطن "ف. ن" مقتولا  داخل منزله الكائن في  شارع الثقافه في طرابلس ويرجح ان تكون جريمة القتل قد حصلت بواسطة آلة حادة.
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