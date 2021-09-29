هذا ما قاله البزري عن المناعة المجتمعية في لبنان وخلع الكمامة

أكّد رئيس اللجنة الوطنية للقاح "كورونا" الدكتور عبد الرحمن البزري أنّ "الأولوية هي لمن لم يأخذ الجرعة الأولى من اللقاح، أمّا الجرعة الثالثة فهي لا تزال قيد البحث علمياً ولدينا إجتماعات مكثفة في هذا الشأن".وشدّد البزري في حديثٍ لـ"الجديد" على أن "المناعة المجتمعية الموثقة في لبنان لا تسمح بخلع الكمامة".