الجميّل: وفيق صفا تمكّن من إخضاع القضاء

اعتبر رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميّل أن "مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا تمكّن من إخضاع القضاء ومن تعليق مهام وتحقيق القاضي البيطار في ظلّ سكوت مريب من كلّ من هو مؤتمن على القضاء في لبنان".

وقال الجميّل خلال مؤتمر صحفي: "نرى "خزعبلات" لمنع أي محاسبة أو تغيير عبر صناديق الاقتراع من خلال محاولة مستترة لتقريب تاريخ إجراء الانتخابات للابقاء على لوائح الشطب القديمة وإلغاء عام بأكمله من عمر الشباب". وأضاف: " هناك مؤامرة على الانتخابات النيابية، ونحذّر اللبنانيين ممّا قد يُحاك في هذا المجال".