وزير الزراعة استقبل ابو فاعور ووفد نقابة الدواجن: تعاوننا سيدفعنا الى تحسين ظروفنا باتجاه الاحسن

استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه، وفد النقابة اللبنانية للدواجن، وتطرق البحث الى سبل التعاون لتطوير وحماية قطاع الدواجن، ووضع الآليات المناسبة لاستمرارية القطاع وايصال المنتج الى المستهلك بسعر مناسب للجميع. وطالب الوفد ب"ايقاف اجازات الاستيراد "حتى تعديل التعرفة الجمركية، وتشكيل لجنة مشتركة من النقابة والوزارة لبحث مشاكل القطاع ووضع رؤية مشتركة لتنظيم القطاع وتطويره".وأكد الوزير الحاج حسن "أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات مناسبة لتوازن الأسواق بما يسمح بحماية الانتاج المحلي، ولا يشكل عبئا على المستهلك اللبناني في ظل الاوضاع الحالية الصعبة". ولفت الى "اننا اذا كنا اليوم في ذروة الازمة، فإن تعاوننا جميعا كلبنانيين سيدفع بنا الى تحسين ظروفنا باتجاه الاحسن".واشار الى "اهمية تشكيل لجنة لقطاع الدواجن، تضم جميع اطراف الانتاج، بالاضافة الى الوزارات المعنية لتطوير قطاع الدواجن وحمايته وتوفير الظروف الملائمة لاستمراريته".ابو فاعوروكان وزير الزراعة استقبل في مكتبه في الوزارة النائب وائل ابو فاعور، وتم خلال اللقاء البحث في شؤون عامة، بالاضافة الى ملفات تنموية وزراعية ترتبط بمنطقة البقاع الغربي.الصمدكما استقبل الوزير الحاج حسن بحضور المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، المدير العام لوزارة الثقافة الدكتور علي الصمد، وتطرق البحث الى التعاون في مختلف المجالات.