سلسلة لقاءات في السراي... ميقاتي تبلغ من دشتي إستعداد الاسكوا لمساعدة لبنان

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الامينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) رولا دشتي قبل ظهر اليوم في مكتبه في السراي الكبير.



اضافت:كما عرضنا اهمية الاستفادة من القروض للبنية التحتية والاستثمار الراسمالي للبنان لتوفير فرص عمل للشباب اللبناني وتطوير الاقتصاد في هذه المجالات ، والاسكوا ستكون داعمة للحكومة وستزودها بالخبرات الفنية والاقتصادية ليكون لديها قدرة اكبر في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع الدول المانحة . وصرحت الدكتورة دشتي بعد اللقاء:تشرفت بلقاء الرئيس ميقاتي،وكان لقاء مثمرا وعمليا،وتحاورنا بقضايا متعلقة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان،واهمية الاسراع في اجراء الاصلاحات،وكيفية دعم (الاسكوا) لهذه الاصلاحات في مجالات المالية العامة والقضايا الاجتماعية، اضافة الى توفير فرص عمل للبنانين وتطوير البنية التحتية .اضافت:كما عرضنا اهمية الاستفادة من القروض للبنية التحتية والاستثمار الراسمالي للبنان لتوفير فرص عمل للشباب اللبناني وتطوير الاقتصاد في هذه المجالات ، والاسكوا ستكون داعمة للحكومة وستزودها بالخبرات الفنية والاقتصادية ليكون لديها قدرة اكبر في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع الدول المانحة .

سفيرة فرنسا

وإستقبل رئيس مجلس الوزراء سفيرة فرنسا آن غريو وجرى البحث في نتائج زيارة الرئيس ميقاتي الى باريس ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وزير خارجية تركيا





وزير خارجية تركيا

وتلقى رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا مطوّلا من وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو الذي هناه بتشكيل الحكومة الجديدة ،وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون.

وزير العدل

كما إجتمع رئيس مجلس الوزراء مع وزير العدل هنري خوري وعرض معه ملفات وزارته.