حشيشة "كيف" ومسدسات حربية... هذا ما تم ضبطه في ابي سمراء

قامت دورية من المخابرات و دورية من الجيش ليل امس بمداهمة لاحدى المزارع في محلة زيتون ابي سمراء في طرابلس، حيث تم توقيف عدد من المطولبين وهم: م.ب" و "ب.ر" و "ا.ح" و "ب.ا" و ذلك لقيامهم باطلاق نار في اوقات سابقة.و قد عثر بحوزتهم على مسدسات حربية وكمية من حشيشة الكيف، واحيلوا مع المضبوطات الى القضاء المختص لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم.