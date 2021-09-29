لبنان

صور شهداء المرفأ في قصر العدل... ما الذي يجري؟ (صور)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-09-2021 | 07:40
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لا يزال أهالي ضحايا انفجار المرفأ يعتصمون أمام قصر العدل في بيروت احتجاجاً على تجميد التحقيقات في الملف، وتأييداً للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار وسط هتافات " نحنا جيشك يا بيطار، ونحنا معك طالما انك تسعى لتحقيق العدالة".
وكان عدد من الأهالي قد دخل الى الطابق الثاني من قصر العدل حيث علقوا لافتة كبيرة حملت صور الضحايا وعبارة "ما رح تقتلونا مرتين" بالعربية والإنكليزية، وقد توجه الأهالي الى الحضور من مدنيين وأمنيين بعد تعليق اللافتة بالقول" كل من يتجرأ على إزالتها يكون مشاركاً في الجريمة والحساب آت."
 
 
 
 

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