لبنان

عون عرض مع قرداحي شؤونا اعلامية ومع رئيس شورى الدولة سير عمل القضاء

Lebanon 24
29-09-2021 | 06:26
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اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في تغريدة عبر حسابه على تويتر": "ان أي تحقيق قضائي ليس هو القضاء، فاذا اخطأ هناك ثلاث درجات للتصحيح هي البداية والاستئناف والتمييز"، داعيا الى "ان يستمر التحقيق كي يدان المذنب ويبرأ البريء".

أضاف: "اذا كانت المحاكمة العادية تتم على درجتين ودرجة استثنائية، فان قرار المحقق العدلي بالاحالة الى المجلس العدلي وحكم المجلس، لا يقبلان أي طريق من طرق الطعن. لكن يبقى ان أي ادانة او تبرئة يحددهما حكم المحكمة المبرم وليس التحقيق".

الى ذلك، شهد قصر بعبدا لقاءات تناولت شؤونا إعلامية وقضائية. وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون وزير الاعلام جورج قرداحي واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والمهمات المطلوبة من الحكومة. كما تطرق البحث الى شؤون وزارة الاعلام والمؤسسات التابعة لها وتلفزيون لبنان.

بعد اللقاء، لم يدل الوزير قرداحي باي تصرح، مكتفيا بالقول: "ان الوقت الان هو للعمل والإنتاج وليس للكلام".

رئيس مجلس شورى الدولة
واستقبل الرئيس عون رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس وعرض معه سير العمل في المجلس مع بداية السنة القضائية.

المجلس الأعلى للدفاع
ويرأس الرئيس عون في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع، في حضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية للبحث في الوضع الصحي في البلاد وإمكانية تمديد حالة التعبئة العامة التي تنتهي غدا. ويلي المجلس الأعلى للدفاع جلسة لمجلس الوزراء.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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