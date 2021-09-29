البنزين "يطير"

يشكو المواطن اللبناني في هذه الايام من مشكلة جديدة، وهي التبخر السريع لمادة البنزين من سيارته، اذا ان الكمية التي يملأ بها سيارته لا تكفيه للسير نصف المسافة التي كان يقطعها ما قبل انطلاق الأزمة.وعليه، بدأت علامات الاستفهام تطرح بشكل جدي حول كمية "اوكتان" البنزين، الذي تتزود به المحطات.