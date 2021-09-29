لبنان

سفير رومانيا زار عوده: كلنا معنيون بالتقدم بأسرع وقت بالاصلاحات

Lebanon 24
29-09-2021 | 06:52
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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده سفير رومانيا Radu Catalin Mardare الذي قال بعد الزيارة: "تشرفت بزيارة متروبوليت بيروت المطران الياس عوده، وتحدثنا عن الأوضاع في لبنان وتشكيل الحكومة الجديدة وبداية نشاطاتها والإصلاحات الضرورية والمنتظرة من الشعب اللبناني الذي يعاني الإحباط ، ومن المجتمع الدولي الذي يشعر أنه معني".


اضاف: "كلنا معنيون بالتقدم بأسرع وقت بالإصلاحات في البلد. طبعا تطرقنا إلى العلاقات بين لبنان ورومانيا، وبين الشعبين الروماني واللبناني، والحضور الروماني في لبنان والحضور اللبناني في رومانيا. كانت محادثة مفيدة جدا لنا ونشكر سيادته على الرؤية الواضحة والحكيمة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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