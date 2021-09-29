لبنان

بيرم اطلع من وفد اتحاد نقابات موظفي المصارف على اوضاع العاملين

Lebanon 24
29-09-2021 | 07:05
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اجتمع وزير العمل مصطفى بيرم اليوم، مع وفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف برئاسة جورج الحاج، وجرى البحث في واقع العمل في القطاع المصرفي في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي، وتداعيات ذلك على الموظفين من خلال حالات الصرف التي تحصل.


وأكد الوزير بيرم للوفد "السعي لمتابعة هذا الموضوع بكل عزم للوصول إلى حلول منصفة وعادلة".


كمااجتمع وزير العمل مع وفد من قدامى الموظفين في شركة طيران "الميدل ايست".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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