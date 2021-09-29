لبنان

الجيش وزّع الحليب ومياها للاطفال على جمعيتين (صور)

Lebanon 24
29-09-2021 | 07:08
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أعلنت قيادة الجيش عبر "تويتر" أنه "في اطار التعاون العسكري المدني CIMIC، تم توزيع حليب ومياه للاطفال مقدمة هبة من السلطات الاميركية للجيش اللبناني على جمعيتي دار الأيتام الاسلامي ومار منصور وذلك في قاعدة بيروت البحرية.
 
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