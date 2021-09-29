سرقة خطوط شبكة الكهرباء في محطتي سبلين والرميلة

تعرضت محطة حي الجوار في بلدة سبلين الى سرقة خطوط مخارج شبكة الكهرباء. كما تعرضت محطة اخرى في احد الاحياء في المنطقة الفاصلة بين بلدتي الرميلة والوردانية،( المعروف بحي كفرشوبا) الى سرقة شبكتها ومخارجها ايضا، وقد تم ابلاغ القوى الأمنية ومؤسسة كهرباء لبنان، وفتح تحقيق بالحادثتين.وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" انه يسجل بشكل يومي مثل هذه السرقات، رغم استنفار القوى الامنية وشرطة البلديات في مراقبة الاحياء في البلدات.