مولوي اعطى توجيهاته للبدء بالتجهيزات اللوجستية لمقر هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية

أعطى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وفي إطار متابعته للتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية، توجيهاته للبدء بالتجهيزات اللوجستية لمقر هيئة الاشراف على الانتخابات بشكل فوري.كما تابع الوزير مولوي أزمة المحروقات في طرابلس مع محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، وأوعز اليه العمل على تأمين فتح المحطات في المدينة لتلبية حاجات المواطنين.