إلى اللبنانيين... أسعار البنزين إلى مزيد من الارتفاع

أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن "مخزون البنزين يكفي لـ10 أو 12 يوماً".

وقال البراكس للـ"ام تي في": "سنصل إلى تغيّر أسبوعي في أسعار المحروقات في الأسابيع المقبلة، وننتظر المزيد من الارتفاعات".