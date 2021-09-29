لبنان

إلى اللبنانيين... أسعار البنزين إلى مزيد من الارتفاع

Lebanon 24
29-09-2021 | 07:33
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أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن "مخزون البنزين يكفي لـ10 أو 12 يوماً".
 
وقال البراكس للـ"ام تي في": "سنصل إلى تغيّر أسبوعي في أسعار المحروقات في الأسابيع المقبلة، وننتظر المزيد من الارتفاعات".
 
 
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