لبنان

سلام اكد امام وفد جمعية تجار بيروت السعي لاصدار قرارات تشكل حلولا لأزمتنا الاقتصادية

Lebanon 24
29-09-2021 | 07:50
A-
A+
Doc-P-869286-637685236640906967.jpg
Doc-P-869286-637685236640906967.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أكد وزير الاقتصاد التجارة أمين سلام لدى استقباله وفد جمعية تجار بيروت برئاسة نقولا شماس "سعيه من أجل اصدار قرارات ومراسيم تشكل حلولا للمشاكل التي تواجه القطاعات الاقتصادية، وخصوصا القطاع التجاري، ولتكون خطوات اصلاحية للحكومة، وتلبي حاجة المواطن في ظل الازمة والظروف الاقتصادية الشديدة الصعوبة التي نمر بها".

واشار الى أن "القطاع الخاص له الدور الاساسي في البنية الاقتصادية اللبنانية، وحمايته تعني حماية للاقتصاد الوطني، خصوصا أنه يساهم بأكثر من 30 بالمئة من الدخل الوطني وتعتمد عليه نسبة 27 من اليد العاملة اللبنانية تقريبا".

وشدد سلام على "خطته للسعي لدى مختلف الجهات الدولية مستفيدا من تجربته وعلاقاته مع المؤسسات الدولية لوضع استراتيجية اقتصادية تحاكي واقعنا الصعب وتلبي حاجة المواطن اللبناني في هذه المرحلة".

بدوره، قال شماس: "زيارتنا اليوم لمعالي الوزير سلام، الذي نعتبره سفيرنا في مجلس الوزراء، هي من أجل التعاون والتنسيق مع معاليه، لتخفيف العقبات والصعوبات التي تعرض القطاع الخاص الذي يعتبر الحلقة الاضعف في الاقتصاد اللبناني مع انه يشكل أساس بنيتنا الاقتصادية"، لافتا الى أن "هذا القطاع كان وما يزال المتلقي الاول للضربات منذ الحرب الاهلية عام 1975 مرورا بكل الازمات وخاصة انفجار 4 آب وحتى اليوم".


وأمل في "صدور البطاقة التمويلية التي تطاول اكبر شريحة من المواطنين وما لذلك من تحسين للقدرة الشرائية عند المواطن، وانعكاس ذلك على الدورة الاقتصادية بشكل عام". مشددا على "أهمية وضرورة ضبط الحدود لمنع التهريب تخفيفا لضغط منافسة البضائع المهربة وذلك حماية للاقتصاد ولانتاجنا الوطني".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:57 | 2021-09-29
12:50 | 2021-09-29
12:47 | 2021-09-29
12:35 | 2021-09-29
12:32 | 2021-09-29
12:24 | 2021-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website