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لبنان
سلام اكد امام وفد جمعية تجار بيروت السعي لاصدار قرارات تشكل حلولا لأزمتنا الاقتصادية
Lebanon 24
29-09-2021
|
07:50
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أكد وزير الاقتصاد التجارة أمين سلام لدى استقباله وفد جمعية تجار بيروت برئاسة نقولا شماس "سعيه من أجل اصدار قرارات ومراسيم تشكل حلولا للمشاكل التي تواجه القطاعات الاقتصادية، وخصوصا القطاع التجاري، ولتكون خطوات اصلاحية للحكومة، وتلبي حاجة المواطن في ظل الازمة والظروف الاقتصادية الشديدة الصعوبة التي نمر بها".
واشار الى أن "القطاع الخاص له الدور الاساسي في البنية الاقتصادية اللبنانية، وحمايته تعني حماية للاقتصاد الوطني، خصوصا أنه يساهم بأكثر من 30 بالمئة من الدخل الوطني وتعتمد عليه نسبة 27 من اليد العاملة اللبنانية تقريبا".
وشدد سلام على "خطته للسعي لدى مختلف الجهات الدولية مستفيدا من تجربته وعلاقاته مع المؤسسات الدولية لوضع استراتيجية اقتصادية تحاكي واقعنا الصعب وتلبي حاجة المواطن اللبناني في هذه المرحلة".
بدوره، قال شماس: "زيارتنا اليوم لمعالي الوزير سلام، الذي نعتبره سفيرنا في مجلس الوزراء، هي من أجل التعاون والتنسيق مع معاليه، لتخفيف العقبات والصعوبات التي تعرض القطاع الخاص الذي يعتبر الحلقة الاضعف في الاقتصاد اللبناني مع انه يشكل أساس بنيتنا الاقتصادية"، لافتا الى أن "هذا القطاع كان وما يزال المتلقي الاول للضربات منذ الحرب الاهلية عام 1975 مرورا بكل الازمات وخاصة انفجار 4 آب وحتى اليوم".
وأمل في "صدور البطاقة التمويلية التي تطاول اكبر شريحة من المواطنين وما لذلك من تحسين للقدرة الشرائية عند المواطن، وانعكاس ذلك على الدورة الاقتصادية بشكل عام". مشددا على "أهمية وضرورة ضبط الحدود لمنع التهريب تخفيفا لضغط منافسة البضائع المهربة وذلك حماية للاقتصاد ولانتاجنا الوطني".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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