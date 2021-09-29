لبنان

"نأسف لتعليق التحقيق بانفجار المرفأ".. الخارجية الفرنسية: للبنانيين الحق بمعرفة الحقيقة

Lebanon 24
29-09-2021 | 07:56
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نقلت قناة "الحدث" عن الخارجية الفرنسية قولها إنها "تأسف لتعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، وأن من حقّ اللبنانيين معرفة الحقيقة".
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