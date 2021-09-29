بوحبيب التقى سفيري الاتحاد الاوروبي وفرنسا ووفدا المانيا: عازمون على إجراء اصلاحات حقيقية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب سفير الإتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف طراف في زيارة تهنئة. وكانت مناسبة للبحث في العلاقات الثنائية وإعادة تفعيل المشاريع واللجان المشتركة بين لبنان والاتحاد الاوروبي في المرحلة المقبلة والتي كانت توقفت خلال فترة تصريف الاعمال للحكومة السابقة.كما تم البحث في موضوع تنظيم الانتخابات النيابية .سفيرة فرنساوالتقى الوزير بوحبيب سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو التي سلمته رسالة تهنئة من نظيره جان إيف لودريان. وتم البحث في اللقاءات التي كان عقدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.وتطرق البحث أيضا الى الانتخابات النيابية التي ستحصل في السنة المقبلة،إضافة الى العلاقات الثنائية ووضع القوة الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل).وفد المانيوالتقى وزير الخارجية رئيس دائرة الشرق الاوسط في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية كلوس كرامر ووفد البنك الالماني giz لاعادة الاعمار والوكالة الالمانية للتعاون الدولي kfw .وعرض بو حبيب خلال اللقاء لرؤية الحكومة و"عزمها على إجراء اصلاحات حقيقية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها"،مرحبا بمشاركة مراقبين عن الوكالة الالمانية والوكالات الاخرى لضمان نزاهة عملية الانتخابات".بدوره، عرض الجانب الالماني لإمكانية التعاون بين وزارة الخارجية والوكالتين والمشاريع التي يعملون عليها وإمكانية تطويرها مستقبلا".