الجلسة الوزارية: عون وميقاتي يشددان على سرعة تحقيق حاجات المواطنين...وهذه هي المقررات

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.

وهنأ الرئيس عون في مستهل الجلسة الحكومة بنيلها ثقة المجلس النيابي وتمنى أن تحظى بثقة المواطنين والمجتمع الدولي. وشدد عون على ان "الثقة تقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية".

ورأى الرئيس عون ان "على الحكومة أن تنكب على تنفيذ حاجات المواطنين ومنها مراقبة الأسعار وإنجاز البطاقة التمويلية".

الرئيس ميقاتي

بدوره قال الرئيس ميقاتي في مستهل الجلسة: "التحدّي كبير أن تعمل الحكومة لنيل ثقة الناس وهذا يتحقق اذا كنّا فريق عمل واحد ومتضامن". وأكد ميقاتي: "إيصال الناس إلى حقوقها مسؤولية علينا تحملها جميعنا وعلينا ان نلتزم تحقيق أمنيات المواطنين المحقّة خصوصاً الأمن الاجتماعي، ونعمل بسرعة لتحقيق حاجات المواطنين ومنها البطاقة التمويلية والكهرباء والمحروقات وغيرها من الأمور الأساسية".

ووافق مجلس الوزراء على انهاء المجلس الأعلى للدفاع بالتمديد للتعبئة العامة من 1 / 10 / 2021 الى 31 /12 / 2021 مع المحافظة على الاجراءات والتدابير المتخذة.

وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 11 بندا، ابرزها: الموافقات الاستثنائية التي صدرت في خلال فترة تصريف الاعمال وعددها 561 موافقة، تشكيل لجان وزارية، احالة جريمة انفجار خزان للوقود في منطقة التليل في عكار على المجلس العدلي، نقل اعتماد من احتياط الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني، مشروع ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، طلب وزارة الاتصالات تمديد القرارات المتعلقة بمضاعفة الانترنت، طلب وزارة الزراعة تجديد تفويض مدير عام وزارة الزراعة تمثيل الوزارة في المحافل الدولية والمحلية المعنية بقطاع النبيذ والعرق والمنتجات الكحولية ومشاريع مراسيم باحتفاظ عدد من الوزراء بوظائفهم.اضافة الى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.