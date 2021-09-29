لبنان

خلاف على ركن السيارة واطلاق للنار

Lebanon 24
29-09-2021 | 08:33
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سجل اشكال وتضارب بسبب خلاف على ركن سيارة بالقرب من مقهى "الديوان" في  شارع نقابة الاطباء في طرابلس، وتطور الاشكال الى اطلاق نار من قبل احد الاطراف الذي فرّ الى جهة مجهولة.
 

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