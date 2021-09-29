خلاف على ركن السيارة واطلاق للنار



سجل اشكال وتضارب بسبب خلاف على ركن سيارة بالقرب من مقهى "الديوان" في شارع نقابة الاطباء في طرابلس، وتطور الاشكال الى اطلاق نار من قبل احد الاطراف الذي فرّ الى جهة مجهولة.



